Doris Day (97) overleden

Day wordt gezien als een van de grootste Amerikaanse filmsterren in de geschiedenis. De actrice was het meest bekend van films als Pillow Talk (1959) en Love Me or Leave Me (1955). Haar laatste rol speelde ze in The Doris Day Show, die tot 1973 op televisie was. Een van haar grootste hits als zangeres is Que Sera, Sera (Whatever Will Be, Will Be).

Vervolgens ging de actrice met pensioen om zich meer te richten op dierenactivisme.