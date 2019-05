In Gouden Kooi, de nieuwste thriller van Camilla Läckberg neemt trophy wife Faye, wier leven jarenlang alleen maar bestond uit mooi, dun en plooibaar zijn, op geniale wijze wraak op haar steenrijke overspelige echtgenoot. „Een vrouw die terugvecht, die neemt wat van haar is, zich in feite als een man gedraagt, daar schrikken we van. Dat zijn we niet gewend.”