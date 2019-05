Advocaat Marga Bult doet aangifte van smaad

Diekstra zegt namens Marga Bult aangifte te hebben gedaan wegens smaad, laster en belediging bij het Openbaar Ministerie in Den Bosch. De aangifte heeft Diekstra maandag ingediend.

Marga Bult vertelde onlangs op tv in de schuldsanering te zitten en makelaar Rinie van de Wetering nog 58.000 euro schuldig te zijn. Ze had het geld met haar toenmalige echtgenoot Jan geleend om haar bedrijf VIPevents een boost te geven, maar het lukte haar niet om het bedrag binnen de afgesproken termijn van twee jaar terug te betalen.

Van Rinie kreeg Marga in de media het verwijt dat zij wel op vakantie gaat en uit eten gaat, dus het geld prima kan terugbetalen. Marga zegt maandag tegen Shownieuws en 6 Inside: „Ik laat me geen oplichter en fraudeur noemen. Deze man is zeer wraakzuchtig. Hij probeert de media te bereiken door negatieve informatie over mij te verspreiden. En dat terwijl het in oorsprong een zakelijk geschil is waar hij me nu privé op aanvalt.”