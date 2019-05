William in radiospotje over mentale gezondheid

„Praten over hoe je je voelt is essentieel om mentaal fit en gezond te blijven”, zegt William in de zogeheten ’Mental Health Minute’, die hij op Instagram deelt. Het spotje was maandagochtend tegelijkertijd op honderden Britse radiostations te horen om de Mental Health Awareness Week af te trappen. Hiermee wordt de hele week stilgestaan bij het bespreekbaar maken van mentale gezondheid.

Dit jaar is het naar elkaar luisteren een belangrijk thema. „Het praten over mentale gezondheid kan zwaar zijn en daarom is het belangrijk om te laten zien dat mensen luisteren wanneer mensen open zijn”, legt William uit. De prins, zijn vrouw Catherine en broer Harry en zijn vrouw Meghan zetten zich geregeld in voor het thema.

