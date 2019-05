De onbekende liefde van Helene Kröller-Müller

Dat Helene Kröller-Müller, oprichtster van het Kröller-Müller Museum op Park de Hoge Veluwe, een goede neus voor moderne kunst had, is wereldwijd bekend. Dankzij de adviezen van haar leermeester, de Haagse kunstpaus H.P. Bremmer, kocht ze al vroeg belangrijke werken van o.a. Vincent van Gogh, Picasso, Piet Mondriaan en Bart van der Leck aan. Dat de steenrijke verzamelaarster ook een zwak voor antieke tegels had, weten beduidend minder mensen.