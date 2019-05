Duncan maakt indruk met showcase in Tel Aviv

Ruim 150 man, waarvan een derde fans, verzamelde zich in The Zone waar Duncan zeven liedjes zong. „Vandaag doen we het even relaxed. Ga lekker zitten en geniet van de muziek”, zei de zanger vlak na opkomst. Daar was The Zone een ideale gelegenheid voor, met grote banken waar iedereen lekker onderuit kon zakken.

Net als eerder deze maand in het Zonnehuis in Amsterdam, waar Duncan zijn eerste concert ooit gaf, liet de zanger vervolgens horen wat hij allemaal in zijn mars heeft. Zijn strijkkwartet had hij thuisgelaten maar op het podium bracht Duncan wel zijn vaste pianist en gitarist mee. Het geheel werd aangevuld met twee achtergrondzangers.

Ovatie

Terwijl een groot deel van de Nederlandse delegatie goedkeurend toekeek, zong Duncan zijn liedjes met verve. Hij maakte vooral indruk bij de buitenlandse gasten, die tot nu toe nog niet veel van hem gehoord hadden. Natuurlijk zong Duncan zijn Arcade als afsluiter en kon hij met een staande ovatie het podium aflopen.

Duncan kan zich nu rustig opmaken voor woensdag als de laatste repetities op het programma staan en ’s avonds de juryshow plaatsheeft. Donderdagavond tijdens de tweede halve finale zal hij zich moeten zien te kwalificeren voor de finale van zaterdag.

Op de hoogte blijven van al het nieuws over de royals en sterren? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.