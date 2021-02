Paris Hilton weer verloofd

„Als je je zielsverwant vindt, dan weet je het niet alleen. Dat voel je gewoon”, schrijft ze erbij. Op de foto’s zijn de twee innig zoenend te zien, nadat Reum haar ten huwelijk had gevraagd. Ze verbleven voor de verjaardag van Hilton op een tropisch privé-eiland. „Toen we langs het strand liepen, bracht Carter ons naar een kleine cabaña vol bloemen en ging hij op zijn knieën. Ik zei ja, ja voor altijd.” De realityster is dolblij, schrijft ze. „Er is niemand met wie ik liever samen ben.”

Eerder dit jaar werd al bekend dat de twee samen een gezin willen stichten en bezig zijn met een IVF-traject. „Ik heb er heel veel zin in om de volgende fase van mijn leven in te gaan, en eens echt een leven te hebben”, liet de realityster toen weten.

Paris Hilton is eerder verloofd geweest met Jason Shaw, Paris Latsis en Chris Zylka, maar ze is nog nooit echt getrouwd.