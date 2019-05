Cannes eert regisseur John Singleton

Ⓒ Hollandse Hoogte

Het Filmfestival van Cannes eert dit jaar de onlangs overleden Amerikaanse regisseur John Singleton. In het openluchtprogramma Cinema de la Plage is dit jaar zijn debuutfilm Boyz N the Hood opgenomen, maakte het festival maandag bekend. Boyz in the Hood draaide in 1991 op het festival in het programma Un Certain Regard.