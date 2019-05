Thomas Berge en Monica Geuze twaalf uur vast voor Lock Me Up

De hokjes staan symbool voor de hokjes in landen als India, waar meisjes opgesloten zitten in bordelen. Free a Girl-ambassadeur Thomas Berge zag in India wat hij eigenlijk niet wilde zien. „Het is allemaal heel heftig om mee te maken wat je daar ziet”, zegt Thomas voor de camera van het ANP.

De zanger doet voor de vierde keer mee aan de actie. „Eigenlijk stelt dit vastzitten hier niet zoveel voor, dat is niets vergeleken bij wat de meisjes in India meemaken”, vertelt Thomas. „Zij worden soms dertien tot vijftien keer per dag verkracht. Daar heb je geen beeld bij tot je in India bent geweest.”

Er zijn dit jaar zo’n vierhonderd deelnemers, ofwel ’freedom fighters’ die door het hele land meedoen. De actie duurt tot en met zondag.