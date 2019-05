Dit is de nieuwe vriendin van James Middleton

De dame in kwestie is Alizee Thevenet, een Française. De geruchten over een relatie tussen de twee gingen al langer, maar nu heeft James dus bevestigd niet langer vrijgezel te zijn. Alizee werkt als financieel analist in Londen.

De foto, waarop de twee dolverliefd te zien zijn, is gemaakt tijdens hun vakantie in het Caribisch gebied. James schrijft erbij: „Sail away with me.”

James en Alizee werden begin dit jaar voor het eerst aan elkaar gelinkt. Rond die tijd maakte de Middleton-telg bekend te worstelen met depressies.