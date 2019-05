Jarige Ilse DeLange blij met privéconcert Duncan

„Of het gevierd is? Nou ik heb al een privéconcert gehad”, zei Ilse na afloop van de showcase van haar pupil Duncan Laurence voor de camera van het ANP. „Het is een superleuke dag. Vanmorgen hebben ze al voor me gezongen bij het ontbijt. Ik ben helemaal blij, ik had niet op een andere plek willen zijn op mijn verjaardag.”

Tijdens het concert van Duncan zat Ilse ook in de zaal. Trots zat ze achterin met zijn liedjes mee te zingen. „Ja haha, ik ken al wel een paar liedjes ja. Ik zit stiekem in een hoekje alle koortjes mee te zingen. Vind ik leuk!”

Ambacht

Ilse is maar wat trots op ’haar’ Duncan, die in 2014 in team-Ilse zat tijdens het vijfde seizoen van The Voice of Holland. „Hij heeft al zoveel geweldige songs en ik vind het zo fijn voor hem dat hij nu nog meer kan laten horen wat hij in zijn mars heeft.”

„Hij heeft de afgelopen jaren heel gedisciplineerd en op de achtergrond zijn ambacht geperfectioneerd”, gaat Ilse verder. „Hij heeft zijn sound gezocht en dan komt iemand zo naar buiten. Ik heb daar ontzettend veel bewondering voor.”

Ilse probeert Duncan vooral bij te staan „van songwriter tot songwriter.” „Maar hij heeft mij helemaal niet nodig hoor. Hij is zo goed! Een natuurtalent, noemt men dat ook wel.”