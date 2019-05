Zoon inspireerde Will Smith voor Aladdin-rol

„Ik had drie of vier films in overweging en ik had het moeilijk om een besluit te nemen”, zei Will Smith op een perspresentatie in Jordanië, waar delen van de film werden opgenomen. Zoon Jaden, die met zijn vader acteerde in The Pursuit of Happyness, hielp zijn vader een handje bij het doorhakken van de knoop. „Hij pakte de scenario’s, gooide ze op de vloer en zei: „Duh, de Geest? Je krijgt de kans om de Geest te spelen? Hij stond versteld”, zei de Hollywoodacteur.

Aladdin vertelt het verhaal over een arme jongen die om de liefde van een prinses te winnen op zoek gaat naar een wonderlamp die al zijn wensen kan vervullen. De animatiefilm was in 1992 een enorme hit, onder meer door de stem van Robin Williams als de Geest. De live action-remake van Aladdin is vanaf eind mei te zien in de bioscopen. Aladdin wordt gespeeld door de Canadees-Egyptische acteur Mena Massoud. Naomi Scott speelt prinses Jasmine en de Nederlander Marwan Kenzari speelt de rol van Jafar.