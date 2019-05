Felicity Huffman bekent college-fraude

De openbaar aanklager eiste vier maanden cel en een boete van 20.000 dollar. De officier van justitie zei dat de voormalig Desperate Housewives-ster daar goed mee wegkomt, omdat ze niet wordt vervolgd voor witwassen.

Huffman behoort tot een groep van vijftig mensen die van omkoping wordt beschuldigd. Rijke ouders betaalden in totaal 25 miljoen dollar om coaches om te kopen om hun kinderen te kunnen plaatsen bij gerenommeerde universiteiten zoals Yale en Georgetown. „Ik erken mijn schuld en heb diepe spijt en schaam me voor wat ik heb gedaan”, zei Huffman vorige maand in het openbaar. „Ik zal de consequenties die hieruit voortkomen aanvaarden.”

Ook Full House-actrice Lori Loughlin is aangeklaagd in de zaak. Zij wordt ervan verdacht een half miljoen dollar te hebben betaald om haar twee dochters op de universiteit te krijgen door ze in te schrijven als leden van het roeiteam. Beide meiden hebben echter nog nooit in een roeiboot gezeten. Loughlin ontkent schuld. Ze moet zich op 3 juni weer melden in de rechtbank.