Magere hein heeft het druk in King’s Landing

SPOILER ALERT - De onthoofding van Ned Stark, natuurlijk de fameuze Rode Bruiloft en vorige week nog de dood van iedereens favoriete dienstmeisje Millandei. Een van de redenen waarom Game of Thrones zo’n enorme populariteit geniet is de bereidheid van de makers om personages waarin je als kijker geinvesteerd hebt, plots de nek om te draaien. Prima allemaal, maar in ‘The Bells’ overdrijven ze het wel schromelijk.