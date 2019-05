Edwin Hiatt

Hij stond aan het roer van hitseries als Dallas, Hawai Five-O en Mission: Impossible. In de jaren tachtig behoorde BARRY CRANE tot een van de belangrijkste televisieregisseurs van Hollywood, in ieder geval tot een van de meest gevraagde. Tot hij in 1985 vermoord werd. Nu pas, ruim drie decennia later, lijkt de brute showbizzmoord te zijn opgelost.