Teun Föhn: ’TV Kantine zó confronterend!’

Teun Kapitein alias Teun Föhn kon er aanvankelijk wel om grinniken, maar vind de manier hoe hij eigenlijk is neergezet in de TV Kantine helemaal niet leuk. Ⓒ SBS6

Gesmuld werd er van de hilarische scènes in De TV Kantine, met CARLO BOSZHARD in de huid van kapper TEUN FÖHN. Maar voor de haarkunstenaar uit Urk, dit seizoen een van de opvallende figuren in de docusoap over het dorp, viel er weinig te lachen. „Zo nichterig voel ik mij helemaal niet.”