Illusionist Christian Farla krijgt show bij SBS6

Illusionist Christian Farla krijgt in het najaar een eigen tv-show. SBS6 kondigde maandag de show Farla, man of Mystery aan. Farla gaat in elke aflevering de straat op om voorbijgangers te verbazen en laat ook bekende Nederlanders niet ontkomen aan zijn kunsten. De show wordt volgens de zender een mix van grote en kleine illusies.