Daniel Craig loopt blessure op tijdens opnames Bond-film

Dat meldt The Sun. Tijdens een scène waarbij Craig moest hardlopen, ging het mis met zijn enkel. „Hij gleed uit en kwam raar ten val”, zo vertelt een bron. De acteur is inmiddels van Jamaica, waar de opnames plaatsvonden, overgevlogen naar Amerika om daar foto’s van zijn enkel te laten maken. Hij zou onder behandeling staan van dezelfde arts die voetballer Harry Kane eerder dit jaar onder handen nam.

Craig, die het meeste van zijn stunts zelf doet, baalt erg van zijn blessure. „Hij had veel pijn. Ook was hij erg boos dat dit gebeurd is. Hij gooide zijn jas op de grond uit frustratie.”

Het is niet de eerste keer dat Craig gewond raakt in zijn rol als 007. Zo werden er al eens twee van zijn tanden per ongeluk uit zijn mond geslagen. Ook liep hij gekneusde ribben op, vedraaide hij een spier in zijn schouder, had hij problemen met zijn knieën en werd er een topje van zijn vinger afgesneden.

Waneer de opnames weer vervolgd worden, is niet bekend. Volgens The Sun zijn in ieder geval de opnames van dit weekend, die in Londen zouden plaatsvinden, afgezegd.