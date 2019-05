Lena Dunham viert verjaardag met Brad Pitt

„Ik vond het altijd iets ongepasts hebben om als volwassene aan je verjaardag te hechten, totdat ik me realiseerde dat ik eigenlijk gewoon jaloers was op mensen die het zelfvertrouwen en de eigenwaarde hebben om te zeggen: ’Dit is mijn dag, mensen’”, schrijft Lena op Instagram. „Maar dit jaar is anders. Dit jaar ben ik gelukkig.”

De actrice maakte vorige maand bekend dat ze een jaar lang had gewerkt aan haar verslaving aan Clonazepam, een medicijn tegen onder meer paniekaanvallen. „Ik heb een hoop coole dingen gedaan in dit leven, maar niets heeft me zoveel rust en geluk gebracht”, liet ze toen weten.

Om dit jaar wel goed bij haar verjaardag stil te staan, organiseerde Lena een feestelijke benefietavond in Los Angeles, waarbij de opbrengsten gingen naar een opvanghuis voor drugsverslaafde vrouwen. Onder meer Brad Pitt, die deze zomer met Lena te zien is in de film Once Upon A Time In Hollywood, kwam langs om de actrice te feliciteren.