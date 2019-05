Fans zijn overtuigd: deze naam kreeg baby Kim Kardashian

Consensus onder de volgers van Kim is dat de kleine de naam Bear heeft gekregen. De theorie is voornamelijk gebaseerd op een emoji van een teddybeer die Kim plaatste bij een aantal foto’s van haar babyshower afgelopen week.

Daarnaast denken de fans dat de naam een verwijzing is naar de Chicago Bears, het footballteam uit de thuisstad van Kanye. Vorig jaar eerde het stel de afkomst van de rapper al met een babynaam: hun begin 2018 geboren dochtertje heet Chicago.

Kim zelf hintte eerder op de naam Rob, naar haar in 2003 overleden vader Robert. In de talkshow van Jimmy Kimmel vertelde ze al goedkeuring te hebben van haar broer Rob, die ook naar hun pa vernoemd is. Maar, zo liet de realityster weten, de beslissing zou pas gemaakt worden als de baby er eenmaal was. Fans speculeren al langer dat ook Don, naar Kanyes overleden moeder Donda, kanshebber is.

Kim en Kanye hebben naast hun kersverse telg en Chicago nog een zoon en een dochter: Saint van drie en North van vijf.