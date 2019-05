Zo doet Katja het haar eerste keer bij RTL

Katja Schuurman Ⓒ Hollandse Hoogte / Fotopersburo Edwin Janssen

Katja Schuurman wist maandagavond met haar eerste programma bij RTL 480.000 kijkers te trekken. De nieuwe RTL4-show Gemaakt in Nederland was daarmee het 21e best bekeken programma van de dag, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.