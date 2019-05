Q-Factory Amsterdam eert Doris Day

Tijdens het eerbetoon wordt onder meer de klassieker The Man Who Knew Too Much van Alfred Hitchcock vertoond, waarin Doris Day de hoofdrol speelde. Het door Doris Day gezongen lied Que sera sera uit de film werd in 1957 bekroond met een Oscar.

Doris Day, die 97 jaar oud werd, geldt als een van de grootste filmsterren uit de jaren zestig. In de jaren zeventig stopte zij met acteren en werd zij vooral bekend dankzij haar liefdadigheidswerk.

De kaartverkoop voor de Doris Day-avond is van start gegaan.