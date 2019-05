Young Sheldon-acteur in Scooby Doo-film

Iain (10) is momenteel te zien als het titelpersonage in The Big Bang Theory-spin-off Young Sheldon, en keert binnenkort terug als Shailene Woodley’s zoon in HBO-serie Big Little Lies. Ook zijn collega McKenna Grace heeft een stemrol te pakken in de film, als Daphne Blake.

McKenna is geregeld in Young Sheldon te zien als Paige, net als Sheldon een wonderkind. De 12-jarige speelde onlangs de jonge versie van Captain Marvel in de film over die superheldin, en is ook bekend uit Fuller House en Designated Survivor.

De animatiefilm rond Scooby-Doo gaat Scoob heten, en moet in het voorjaar van 2020 in de bioscoop te zien zijn. Amanda Seyfried spreekt de volwassen versie van Daphne in, Gina Rodriguez en Zac Efron verzorgen de stemmen van de overige twee leden van het mysterie-oplossende viertal, Velma en Fred.