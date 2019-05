Concert Elton John verplaatst door ziekte

Het management van Elton laat in een verklaring weten het te betreuren dat het optreden woensdag niet door kan gaan en belooft het in juni goed te maken met de fans. „Wanneer iedereen topfit is en we onze hele band hebben om een show neer te zetten die de Nederlandse fans verdienen.” Kaartjes voor het concert blijven geldig voor de nieuwe datum. Fans zijn per e-mail ingelicht over de mogelijkheden wanneer ze niet kunnen in juni.

De zanger, die ook op 8 juni naar de Ziggo Dome komt, doet Amsterdam aan met zijn afscheidstournee Farewell Yellowbrick Road. Hiermee reist de 72-jarige Elton, die dertig studioplaten heeft uitgebracht, in totaal langs vijf continenten.