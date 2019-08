Boze Jan Dijkgraaf: ’We gaan Ellie Lust aanpakken’

Daarin wordt gesteld dat beide heren homo- of transfoob zouden zijn en volgens advocaat Sidney Smeets die in het tv-programma aan het woord komt, zouden Dijkgraaf en Roos aanzetten tot geweld tegen homo’s. Daarnaast willen ze de uitspraken van Smeets aan de Raad van Discipline van de Orde van Advocaten voorleggen.

Dijkgraaf en Roos zijn van mening dat er niet aan hoor en wederhoor is gedaan. „Wij hebben geen weerwoord mogen bieden, dit is een journalistieke doodzonde”, aldus Dijkgraaf bij Veronica Inside. Hij lijkt erg zeker van zijn zaak, want Dijkgraaf stelt: „Als je iemand laat beschuldigen in jouw programma en je past geen wederhoor toe, dan is dit een gelopen zaak bij de Raad van Journalistiek.”

Vrijheid van meningsuiting

In het radioprogramma legt hij uit dat hij vindt dat de vrijheid naar meningsuiting ’heilig’ is, maar dat zowel hij als Roos van mening zijn dat dit onacceptabel is. „Jan merkt gewoon dat het hem zakelijk ook schaadt”, vertelt Jan Dijkgraaf over Roos.

Op de vraag of hij nog contact met Smeets heeft gehad na de uitzending, zegt hij: „Nee, gaan we ook niet doen. Ik heb helemaal geen zin in een gesprek met hem, we gaan meteen naar de mensen waar we wat aan hebben.”