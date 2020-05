Graham Norton na gesprek met Chantal: ’Dat was ongemakkelijk!’

Graham Norton had net als andere jaren de eer om het commentaar te verzorgen voor de BBC. Hoewel hij bekend staat om zijn cynische opmerkingen, leek het gesprek dat hij met Chantal Janzen had voor zijn doen ingetogen. Terwijl Janzen eerder nog liet weten wat nerveus te zijn voor het gesprek met de Britse presentator, durfde ze het zaterdagavond toch aan om zelfs nog een grap te maken over de vertraging die op de verbinding zat: „De vlucht van Amsterdam naar Londen is één uur, dus een paar seconden vertraging valt best mee.”

Het leek de twee dan ook goed af te gaan. Norton gaf zelfs nog een compliment aan de makers van Eurovision: Europe shine a light. „Ik wist niet wat ik ervan moest verwachten, maar ik vond het leuk. Het voelde alsof ik twee uur heb doorgebracht met vrienden en familie. Het was ontroerend.”

Toen na afloop van het gesprek de presentatie weer in handen lag van Jan Smit, kwam de ware mening van Norton echter alsnog naar boven. Terwijl de presentator gedacht moet hebben dat hij niet meer live was, verzuchtte hij luid en duidelijk: „God, that was awkward!”