Mandy Moore wil meer: op naar nieuw hoogtepunt

Mandy vertrekt binnenkort naar Nepal met goede vriendin en alpinist Melissa Arnot, en denkt zo’n negen dagen te doen over de trek naar het kamp, dat op 5.364 meter hoogte ligt. „Ik vind het niet eng”, aldus de 35-jarige maandag tegenover People. „Ik heb er heel veel zin in. Het is inspirerend! De momenten waarop je jezelf uit je ’comfort zone’ haalt, geven zoveel voldoening.”

De actrice is op het moment flink aan het trainen. Ze plaatste onlangs op Instagram een foto van een flinke tocht die ze maakte in Nieuw-Zeeland. „Geef je over aan het ongemak”, schreef ze daarbij. „Het is tijdelijk en nodig om te groeien. Niet alles hoeft uit alleen maar hoogtepunten te bestaan. Dit hoort er ook bij.”