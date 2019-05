ITV in crisis nadat deelnemer tv-show zich van leven berooft

In The Jeremy Kyle Show proberen mensen die belangrijk voor elkaar zijn, onderlinge heftige problemen op te lossen. De emoties lopen vaak dan ook hoog op in de confrontatie met elkaar. Bovendien pakt presentator Jeremy Kyle degene die in zijn ogen moreel verkeerd zit, flink aan. De 62-jarige Steven Dymond deed mee aan het programma met zijn ex-vriendin.

In de show werd hij geconfronteerd met beschuldigingen van overspel door haar. Hij werd gevraagd een test met een leugendetector af te nemen; volgens de uitslag van die detector zou hij gelogen hebben. Hij zou de studio aangeslagen verlaten hebben. Zijn hospita vertelt in de Britse krant hoe Dymond radeloos snikkend thuisgekomen was van de opnames van de show op 2 mei. „Vier dagen later was hij dood.”

Handgeschreven brieven

Volgens de hospita kwam Steve bij haar en haar zoon inwonen nadat hij en zijn vriendin hun relatie in februari hadden verbroken omdat zij hem verdacht van vreemdgaan. Hij zou nog steeds veel van haar gehouden hebben en deelname aan de show en de test met de leugendetector als laatste redmiddel voor hun relatie hebben gezien. „Hij geloofde oprecht dat hij counseling en therapie van het team zou krijgen.”

Aan de hospita vertelde hij ook hoe naar het was dat het studiopubliek zich massaal tegen hem keerde, toen hij de leugentest niet doorstond en dat hij onderweg naar huis over manieren had nagedacht om een eind aan zijn leven te maken. Toen hij vervolgens een paar dagen lang in zijn kamer bleef, begon de hospita zich zorgen te maken en besloot een kijkje te nemen. Ze vond Dymond, die net grootvader was geworden, levenloos in bed, naast een aantal handgeschreven brieven. „Ik geloof dat de show hem over het randje heeft geholpen.”

Afschuw

In een eerste reactie heeft ITV de geplande uitzendingen van The Jeremy Kyle Show, die al vanaf 2005 in Engeland op de buis is, direct gecanceld. Ook de opnames van de show zijn voorlopig stopgezet. Bovendien zijn alle voorgaande afleveringen van de website verwijderd. Verschillende leden van het Britse parlement hebben zich ondertussen met afschuw over de schokkende gebeurtenis en de show uitgesproken en zien het liefst dat het tv-programma definitief van de buis verdwijnt.