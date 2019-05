Zo houdt Doutzen haar huwelijk spannend

„We hebben allebei onze eigen carrière en reizen veel, één van ons is altijd weg of komt net weer terug”, vertelt de 34-jarige Doutzen, die al acht jaar getrouwd is met de dj. „Als we elkaar weer zien hebben we elkaar verhalen te vertellen. Dat maakt het voor ons allebei heel spannend.”

Het model, dat twee kinderen heeft met Sunnery, zegt nooit langer dan drie of vier maanden zonder haar echtgenoot te zijn geweest. Ook kijkt Doutzen erg uit naar een periode in hun leven waarin ze meer tijd hebben voor elkaar.