Beau denkt dat RTL Late Night succes kan worden

Beau is al druk bezig met de voorbereidingen van de talkshow, die wel een andere naam krijgt. „Ik heb al veel meegemaakt en ben vaak op mijn bek gegaan. Ik zie het als iets waar ik mijn tanden in kan zetten en geloof dat het echt een succes kan worden.”

De presentator weet dan ook al hoe hij het gaat aanpakken. „Je hoeft met mij niet over buitenlandse politiek te praten, maar wel over sociaal maatschappelijke onderwerpen. Al moet het vooral een vrolijk programma op de late avond worden. Het wordt wel een talkshow, maar niet hetzelfde als andere programma’s.”

Vernieuwing

Beau denkt dat Twan Huys, toen hij bij RTL Late Night het stokje overnam van Humberto Tan, te weinig vernieuwing in het programma bracht. „Dat was ook niet verstandig van Twan; hij heeft hetzelfde gemaakt. Als dat minder goed is, gaan mensen naar de anderen kijken.

De presentator heeft al wat ervaring als talkshowhost, in de zomer van 2017 presenteerde hij RTL Summer Night als vervanging van RTL Late Night. „Daar heb ik veel van geleerd; ik heb veel boeiende gesprekken gevoerd, het ritme van iedere dag meegekregen en steeds de beuk erin gegooid en de show veel aandacht gegeven. Op een positieve manier.”

Beau werd door die klus al gezien als ideale vervanger voor Humberto toen hij gedwongen moest stoppen. RTL koos echter voor Twan, die de dalende kijkcijfers moest opkrikken. Dit bleek echter geen succes. Aan zijn talkshowavontuur kwam in maart een einde.