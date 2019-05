John Mayer ontkent romance Kourtney Kardashian

„Ik vind de Kardashians erg leuk, het zijn aardige mensen. Maar ik moet eerlijk tegen je zijn, ik vind het ontstaan van het verhaal een beetje verdacht.” John denkt dat iemand dichtbij Kourtney het ’nieuws’ naar buiten heeft gebracht. „Het is duivels en heel slim, want wanneer mensen over je beginnen te roddelen en je wordt ook nog eens samen gefotografeerd dan begint het verhaal zijn eigen leven te leiden.”

De geruchten begonnen toen de zanger en realityster vorig jaar samen werden gespot op een feestje. Er werd gefluisterd dat John tegen Kourtney had gezegd dat het „voorbestemd” was dat hij haar was tegengekomen. Dat is onzin, zegt de zanger nu. „Dat heb ik niet gezegd, want dat is echt heel erg afgezaagd.”