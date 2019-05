James Blake in november naar Amsterdam

De 30-jarige James, bekend van nummers als Limit to Your Love, Retrograde en King's Dead, doet Amsterdam aan vanwege zijn in januari verschenen album Assume Form. Voor deze vierde studioplaat, die meer uptempo is dan zijn eerdere werk, werkte hij samen met artiesten als Travis Scott, André 3000 en Moses Sumney. In Nederland stond het schijfje op de 17e plek in de Album Top 100.

Kaarten voor het concert zijn vanaf donderdagochtend te koop.