Kaja Wolffers, contentbaas Prime Video: ’In Nederland denken we te klein’

Door Kitty Herweijer Kopieer naar clipboard

Film- en televisieproducent Kaja Wolffers: „Er is te weinig aandacht voor het vermaken van het grote publiek.” Ⓒ Jean-Pierre Jans

Er is veel te weinig erkenning en waardering voor films en series waar juist wél een groot publiek voor is, vindt Kaja Wolffers, voormalig filmproducent en head of content bij de streamingdienst Amazon Prime Video. „Neem de film De tatta’s. Een megahit, maar het zijn films waar door de filmwereld – van subsidiefondsen tot critici – op neer wordt gekeken.”