Oud-winnaar Soundmixshow Lesley Williams (49) overleden

De zanger overleed plotseling in de nacht van maandag op dinsdag in zijn woonplaats Andijk. Hij laat zijn partner Sandra en drie kinderen achter.

Williams won in 2002 de Soundmixshow met een vertolking van André Hazes. Hazes vormde een rode draad in het leven van Williams. Als tributezanger trad hij daarna door het hele land op. In 2014 bereikte hij met zijn Hazes-act de finale van The Winner Takes It All op SBS6. Ook sprak hij stemmen in voor het SBS6-programma Popster.

Wolter Kroes is aangedaan door het overlijden van de zanger, zo laat hij weten op Instagram. „Hij was de allerbeste Hazes imitator van Nederland. Ik wil Sandra, de kinderen en alle dierbaren van Les heel veel sterkte toewensen in deze vreselijk moeilijke periode. We gaan je missen in het land Les.”

Frank van Etten schrijft: „Rust zacht lieve man.”

