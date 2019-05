Yolanthe eindelijk weer in het openbaar gespot

De presentatrice is dinsdag aanwezig bij de Lock Me Up-actie van haar stichting Free a Girl, zo blijkt uit beelden van Shownieuws. Yolanthe ontweek de aanwezige pers en werd duidelijk afgeschermd door haar manager Xenia Kasper. Via een zij-ingang ging Yo uiteindelijk naar binnen.

Begin maart kondigden Wesley en Yolanthe hun scheiding aan na een huwelijk van bijna negen jaar. Daarna vertrok zij naar Thailand voor de opnames van Temptation Island Vips. Het is voor het eerst dat ze zich nu in Nederland weer in het openbaar laat zien.

