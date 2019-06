Songfestivalorganisatie bedankt Leeuwarden

„Wij als organisatie zijn blij dat er door de steden/regio’s zo enthousiast is gereageerd”, stelt een woordvoerder van de NPO. Samen met de AvroTros, NOS en European Broadcasting Union neemt de NPO de organisatie van het Eurovisiesongfestival in Nederland voor zijn rekening. De organiserende partijen hopen dat Leeuwarden ’dit enthousiaste gevoel weten vast te houden, om van het komende Eurovisiesongfestival een bijzondere ervaring voor héél Nederland te maken’.

Leeuwarden wilde het internationale muziekevenement organiseren in de WTC Expo, maar het plafond daar blijkt niet hoog genoeg te zijn. „De technische eisen van de locatie vormen een van de belangrijkste onderdelen van een city-bid voor het Eurovisiesongfestival; het gaat tenslotte om één van de grootste Europese televisieshows en -evenementen”, aldus de organisatie. Leeuwarden kijkt nu of er in mei een plek in de stad kan worden ingericht waar duizenden fans het Eurovisiesongfestival via een livestream kunnen volgen.