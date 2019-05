Songfestival extra goed te volgen voor doven

Duncan Laurence, die Nederland vertegenwoordigt met het liedje Arcade, is aankomende donderdag voor het eerst te zien in de tweede halve finale. Zaterdag is de finale van het songfestival. De eerste acts staan dinsdag op het podium tijdens de eerste halve finale.

Signdancers zijn speciale muziektolken, waarbij ze playbacken, gebaren en dansen combineren. Ze kunnen hierdoor de emotie van muziek beter overbrengen.