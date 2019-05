CANNES - - De doden draaien zich niet alleen om in hun graf: ze klimmen er zelfs uit in The Dead don’t die, de film die vanavond het 72e filmfestival van Cannes opent. De Amerikaanse regisseur Jim Jarmusch neemt in zijn kielzog een horde Hollywood-sterren mee, die mogen schitteren bij de wereldpremière in het Palais des Festivals.