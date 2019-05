Johan Derksen noemt ESF ’homofeest’ en dist Duncan om ’homokontje’

Dat hij geen fan is van Duncan Laurence - al staat die al tijden op nummer 1 bij de bookmakers en werd hij al miljoenen keer beluisterd op Spotify - liet hij al eerder merken. Hij stelde toen dat Duncan geen goede vocalist zou zijn en vond het populaire Arcade een ’kutnummer’. „Als land moet je een goede vocalist uitzenden en niet een jongen die niemand kent en die net begint.”

Maandagavond haalt hij opnieuw uit. „Ik word doodziek als er zo’n zeikliedje komt met een gozer met zo’n klein homokontje in een aquarium. Wat heeft zo’n filmpje voor nut, moet ik hier opgewonden raken, van zo’n reet ofzo?” Om in één adem door ook maar meteen het hele Eurovisiesongfestival te dissen: „ Het is allemaal onzin, het is één groot homofeest. Laat ze heel veel plezier hebben, ik wil er niks mee te maken hebben.”

Op Twitter nemen maar weinig mensen zijn uitspraken over het Eurosongfestival serieus. „Ik snap het probleem van Johan Derksen niet.” Een enkeling vindt dat het tijd wordt dat hij van de buis gehaald wordt om zijn homofobe uitspraken.