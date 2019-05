Madonna reageert op controverse Songfestival

Kort nadat werd onthuld dat Madonna zou optreden tijdens het liedjesspektakel, kreeg de zangeres kritiek vanwege het conflict tussen Israël en Palestina. Zo werd ze verzocht het songfestival te boycotten. „Ik zal nooit stoppen met het spelen van muziek vanwege iemands politieke agenda en aan de andere kant zal ik nooit mijn mond houden als mensenrechten worden geschonden, waar ter wereld ik ook ben”, zegt Madonna dinsdag tegen Reuters.

„Mijn hart breekt elke keer als ik hoor dat onschuldige mensen zijn omgekomen in deze regio en dat het geweld in stand wordt gehouden door degenen die profiteren van dit eeuwenoude conflict”, vervolgt ze. „Ik hoop en bid dat we gauw loskomen van deze vicieuze cirkel van vernietiging en dat we een nieuwe weg van vrede in kunnen slaan.”

In april kwam naar buiten dat de wereldster twee liedjes zou zingen tijdens de finale. Een officiële bevestiging bleef echter uit. Madonna werd vorige week wel genoemd in het mediahandboek dat onder journalisten werd verspreid. In een nieuwe versie die afgelopen weekeinde online kwam, stond ze echter niet meer vermeld.