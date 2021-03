Waarom hitzanger Roger Whittaker zijn kinderen onterfde

Afgelopen week werd de britse hitzanger Roger Whittaker 85 jaar. Hij vierde dat in stilte, teruggetrokken met zijn vrouw op hun landgoed in Zuid-Frankrijk. Ⓒ HH/ANP

Ook als er geen lockdown was geweest, hadden we ROGER WHITTAKER niet gezien. De wereldberoemde zanger van jaren zeventig-hits als I Don’t Believe In If Anymore en The Last Farewell lijkt de laatste jaren permanent in quarantaine door te brengen. Afgelopen week werd hij 85 jaar. Een groot feest zal het niet geweest zijn en of zijn vijf kinderen bij hem waren, is al helemaal de vraag. Die heeft hij namelijk onterfd...