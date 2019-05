Boekrecensie ’The Mister’: ✭✩

Wie verwacht opnieuw rode oortjes te krijgen van de opvolger De Mister komt echter bedrogen uit. De erotische passages in haar nieuwe roman zijn van het kaliber recht-op-en-neer en zouden in een doorsnee Bouquet-reeks niet misstaan. Het boek, dat bovendien uiterst traag op gang komt, hangt van de clichés aan elkaar.

Hoofdrolspeler is ditmaal de Londense playboy Maxim Trevelyan. Een knappe twintiger van adellijke afkomst, die dankzij het familiekapitaal nog geen dag heeft hoeven werken. Als zijn oudste broer onverwacht sterft, komt Maxim ineens aan het hoofd van de familie te staan, Maar hij zit niet te wachten op al die ’grafelijke shit’. De vloeken zijn niet van de lucht, op vrijwel elke pagina komen de shits en de fucks voorbij. Kennelijk heeft EL James hem van een corporaal taaltje willen voorzien, maar in de vertaling komt Maxim eerder als een asociale bootwerker over.

Lichtpuntje in zijn leven, dat ineens flink op de kop staat, is zijn nieuwe werkster, Alessia genaamd. Een jonge vrouw uit Albanië. Vanzelfsprekend bloedmooi. Straatarm. En doodsbang, want net ontsnapt aan mensenhandelaren die haar als seksslavin wilden verkopen. Maxim en Alessia vallen als een blok voor elkaar. Al weet EL James het waarom van die niet te vermijden aantrekkingskracht nergens overtuigend voor het voetlicht te brengen.

Er rammelt wel meer in dit behoorlijke saaie boek, maar het meest ergerlijke van alles is dat gevoelens van liefde, rouw en angst nergens invoelbaar worden. Maxim en Alessia blijven eendimensionale karakters, bordkartonnen figuren, die nergens onder de huid van de lezers kruipen, laat staan hen opwinden, laten lachen of ontroeren.