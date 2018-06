Ryan Phillippe beticht van mishandeling

Volgens documenten in handen van website TMZ kwam Hewitt langs bij Phillippe thuis en trof hem stomdronken aan. De 43-jarige acteur viel haar vervolgens aan.

Het voorval deed zich volgens Hewitt voor op 4 juli bij Phillippe thuis. Ze probeerde op de dronken en gedrogeerde acteur in te praten toen hij haar plots beetpakte bij haar bovenarm en zo hard kneep dat ze er blauwe plekken aan overhield.

Hij gooide het model vervolgens van de trap en riep: "Rot op uit mijn huis!". Daarna pakte hij haar opnieuw op en gooide haar weer van de trap, zo valt op te maken uit de aangifte die Hewitt liet opnemen door de politie in Los Angeles.

Schadevergoeding

Hewitt is na het incident behandeld in het ziekenhuis voor schaafwonden en bloeduitstortingen op de huid. Naast een schadevergoeding van 1 miljoen dollar, vraagt ze de rechter ook een contactverbod op te leggen aan Phillippe omdat hij ongevraagd berichten aan haar blijft sturen.

Ryan Phillippe en model Elsie Hewitt ontmoetten elkaar in april op Coachella en gingen naar verluid in augustus uit elkaar. Eerder was Phillippe getrouwd met actrice Reese Witherspoon met wie hij twee kinderen heeft. Het stel scheidde van elkaar in 2007. Daarnaast heeft de acteur nog een kind met model Alexis Knapp, met wie hij in 2010 een kortstondige relatie had.