Shelly Sterk wil graag in Italië trouwen

„Het idee was namelijk om een klein clubje lieve mensen mee te nemen, maar toen begonnen we aan een lijstje en was het ineens niet zo’n klein clubje meer”, aldus de Galileo-presentatrice. „Als we het in Nederland doen en iedereen erbij kan zijn, is dat misschien ook leuk. Toch gaan we binnenkort weer even naar Italië om wat locaties te bekijken.”

Shelly werd afgelopen zomer door Mark ten huwelijk gevraagd. Ook dat gebeurde in Italië. „Het grappige is dat Mark eigenlijk helemaal nooit zo was van het trouwen. En ik juist wel. Maar ik heb hem geloof ik een beetje aangestoken met het virus”, zegt de 26-jarige Shelly. „Ik heb dat TLC-programma Say Yes To The Dress gekeken en zó verschrikkelijk veel over bruiloften gepraat, dat hij het inmiddels stiekem ook heel leuk vindt.”

Kinderen komen er voorlopig nog niet, verwacht Shelly. „Mark is nu 32 en is er wel klaar voor, maar ik nog niet helemaal. Qua werk past het gewoon nog even niet. Ik wil geen kansen laten schieten.”