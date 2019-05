Sofía Vergara samen met man Joe Manganiello in film

Het verhaal gaat over een man, gespeeld door Joe, die na een celstraf van 17 jaar terugkeert naar zijn oude buurt. Door zijn tijd in de gevangenis is hij een professionele honkbalcarrière misgelopen en is de relatie met de liefde van zijn leven, gespeeld door Sofía, verpest. De acteur, die onder meer te zien was in de film Magic Mike en de serie True Blood, is ook een van de producenten van Bottom of the 9th.

De 42-jarige acteur en de 46-jarige actrice zijn sinds 2014 een setje. Ze trouwden een jaar later.