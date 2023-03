Jandino reageert op annuleren gastles na betwisten maanlanding

Asporaat kreeg afgelopen weekend kritiek omdat hij in de podcast The Trueman Show vraagtekens zette bij meerdere grote wereldgebeurtenissen. Vanwege die uitspraken werd een gastcollege dat hij donderdag in Arnhem zou geven aan jongeren tijdens de Week van het geld geannuleerd. „Wij respecteren de vrijheid van meningsuiting, maar vinden dit soort uitspraken geen goed voorbeeld geven voor onze kinderen en jongeren”, verklaarde wethouder Mark Lauriks maandag.

De comedian zegt dinsdag dat hij het gevoel heeft dat hij alleen over bepaalde dingen kritisch mag zijn. „Elke keer als ik mijn mond open doe dan moet ik me vooral als comedian niet mengen in onderwerpen die mijn pet te boven gaan.”

Mond open

Maar Asporaat kiest er bewust voor om juist wel zijn mond open te blijven doen. „Voor de mensen die soms terecht of onterecht voelen dat hun stem niet wordt gehoord. Natuurlijk wordt er gezegd Jandino, zeg nou maar niks anders gaan ze jou cancelen, maar hoe hou jij je mond is dan mijn vraag.”

De comedian vindt ’oprecht’ zijn dan ook het belangrijkst. „Wat mensen soms niet willen begrijpen is dat niet zij, maar God bepaalt wat mijn succes is en niet-populair zijn bij hen, heeft niets met succes te maken. Oprecht zijn vind ik vele malen belangrijker”, legt hij uit. „Ik zal nooit en te nimmer zolang ik leef mijzelf verheffen boven de rest, dat ik me te goed voel om te praten met wie dan ook. Ik zal altijd bidden voor iedereen, ook voor de mensen die het niet voor mij doen.”