Tino Martin openhartig over drankgebruik: ’Twaalf keer aan dezelfde steen gestoten’

Ⓒ ANP/HH

Tino Martin praat in zijn aankomende Videoland-documentaire voor het eerst over zijn drankgebruik. Dat is te zien in de eerste beelden van de film Laat me leven die RTL Boulevard zondagavond heeft gedeeld.