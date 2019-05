Prins Harry al gewend aan gezinsleven

Een van de ouders is Ida Scullar, wier 3-jarige zoon Emmett aan het genezen is van zaadbalkanker. Op haar arm hield ze haar tien weken oude dochter Ida vast, terwijl ze een gesprekje aanknoopte met Harry over zijn pasgeboren zoon Archie. „Hij zei dat hij nu gewend is aan de baby en hoe Archie zich in het gezinsleven heeft ingepast”, vertelt de moeder aan E! News. „Hij zei dat hij zich gewoon een deel van het gezin voelt en dat hij zich het leven zonder zijn zoon niet meer kan voorstellen.”

Van de 13-jarige Daisy Wingrove, voormalig patiënt van het kinderziekenhuis, kreeg Harry een teddybeer voor thuis. Harry had een korte nacht achter de rug, vertelde hij een andere patiënt. Archie had hem een groot deel van de nacht uit de slaap gehouden.

Handicap

Harry nam daarnaast de tijd voor een bezoek aan tieners op een afdeling die speciaal op hun behoeften is toegesneden en hij sprak met het personeel van het ziekenhuis. Hij bezocht verder ook de school van het ziekenhuis en sprak met docenten en leerlingen. Harry nam dinsdag in Oxford ook nog een kijkje bij een revalidatiecentrum, dat in 1989 door zijn moeder prinses Diana werd geopend. Het centrum steunt mensen met een handicap en biedt sport, beweging, revalidatiesessies en fitnesslessen.

Het was Harry’s tweede bezoek buiten de deur sinds hij vorige week maandag vader werd. Vorige week donderdag was Harry in Den Haag, een jaar voor de start van de Invictus Games.