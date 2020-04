Luxe date in Miami met DJ Khaled geveild voor corona-actie

Khaled veilt een uitgebreid pakket. TMZ meldt dat de winnaar met hem in Miami op jetski’s varen en daarna dineren in zijn favoriete restaurant. Ook de reis naar Miami en twee nachten in een hotel zijn inbegrepen.

Veel sterren doen inmiddels mee aan de All In Challenge. Zo bieden de Kardashian-zussen een lunch aan en kunnen fans ook tijd doorbrengen met Leonardo DiCaprio en Drake. De actie heeft tot nu toe meer dan 23 miljoen dollar opgebracht.