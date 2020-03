Coronavirus zorgt voor primeur koningin Elizabeth

Handschoenen zijn voor queen Elizabeth niet ongewoon, maar wel bij de lintjesregen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Koningin Elizabeth treft zo haar eigen maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Dinsdag droeg de 93-jarige Britse vorstin voor het eerst handschoenen bij het uitdelen van lintjes en ridderschappen in Buckingham Palace, zo viel op bij Britse media. Dat deed Elizabeth nog niet eerder sinds ze in 1952 koningin werd.